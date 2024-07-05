«ДНР» заявила о 15 раненых жителях оккупации в результате обстрелов

На оккупированной территории сегодня, 5 июля, произошла серия взрывов в результате обстрелов. В оккупационной администрации «ДНР» утверждают, что среди мирного населения есть жертвы, не уточная при этом, были ли поражены объекты российских войск. Ранены 15 человек.



В Ясиноватой три человека ранены под обстрелом. Пострадала территория частного сектора: вылетели окна, побиты стены, посечена крыша. Также покосились деревья, оборваны линии электропередач и горит газопровод.



По Волновахе обстрел пришелся дважды по территории складских помещений. В «ДНР» заявили, что погибли два сотрудника строительной компании «ГорСтрой», четыре сотрудника ранены — состояние средней тяжести.

Также при повторной атаке в Волновахе пострадали два сотрудника «МЧС», прибывшие на место происшествия.



В Ленинском районе оккупированного Донецка ранены пять человек.

Также в Волновахе повреждены два рейсовых автобуса.

В Центрально-Городском районе Горловки пострадали две женщины.