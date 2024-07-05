Россияне ударили по центру села в Волновахском районе: есть жертва, много пострадавших

Россияне атаковали снова Донетчину. Фото: прокуратура

Сегодня, 5 июля, российская армия обстреляла Волновахский район Донецкой области. В частности, под огонь попал сельский совет в селе Комар. В результате атаки погибла женщина, получили ранения – 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«5 июля 2024 года армия РФ нанесла 3 удара по селу Комар Волновахского района. Мишенью для атаки стала центральная часть населенного пункта. В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета травмированы 15 работников учреждения, которые во время обстрела находились в помещении», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что 32-летняя сотрудница сельсовета скончалась, кроме того, известно, что 12 женщин и 3 мужчин пострадали, они все доставлены в медицинское учреждение.



В населенном пункте повреждены административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что оккупанты продолжают атаковать Селидовскую громаду Донецкой области. В частности, утром 5 июля под обстрел попал город Украинск. Есть повреждения.