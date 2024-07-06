С 9 по 24 июля в украинских областях изменят графики отключений света: названа причина

С 9 по 24 июля во всех областях Украины будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе.



Как сообщила компания «Укрэнерго», это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения проводятся ежегодно зимой и летом. Они дают возможность энергетикам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.



«Укрэнерго» назвала даты, когда и в какой области не будет ограничений. Однако предупредила, что важным условием является отсутствие массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Ориентировочный график режимных замеров такой:



- 9 июля: Днепропетровская область;

- 10 июля: г. Киев;

- 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

- 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

- 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

- 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;

- 19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;

- 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.



Диспетчерский центр «Укрэнерго» планирует таким образом увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.



«Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области нужно электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в количестве населения и в размещении предприятий», — сообщили в «Укрэнерго».



Это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона.



«Вместе с тем отмечаем, что в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений будет перенесено до стабилизации ситуации», — подчеркнули в компании.