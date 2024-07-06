Украинские военные сбили 24 из 27 «шахедов», сообщают Воздушные силы

В ночь на 6 июля 2024 года войска России атаковали Украину 27 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из оккупированного Крыма и Курской области РФ. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.
Украинским силам удалось поразить 24 «шахеда» в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.
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