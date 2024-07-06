Українські військові збили 24 із 27 «шахедів» – Повітряні сили

У ніч проти 6 липня 2024 року війська Росії атакували Україну 27 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з окупованого Криму та Курської області РФ. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Наголошується, що до відбиття повітряного нападу залучали мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.
Українським силам вдалося уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях