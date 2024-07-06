Двойное убийство в Славянске: подозреваемого отправили под стражу

В Донецкой области произошло событие, которое шокировало местных жителей и вызвало общественный резонанс — двойное убийство. Житель Славянска уличен в убийстве женщины и ее 15-летней дочери. Мужчина задержан, прокуратура сообщила ему о подозрении.



2 июля ночью он пришел к бывшей сожительнице. Разбив в доме окна, он проник в дом, в котором находились женщина и ее 15-летняя дочь. Мать и дочь прятались от него на втором этаже дома.

Подозреваемый выбил дверь и набросился на них с ножом. Женщине он нанес около 20 ранений. Девочка тоже погибла от рук напавшего.



На момент задержания он был пьяным и со следами крови.



Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.



Родные и близкие погибших знакомы с подозреваемым. Они опасаются, что дело могут «замять», так как подозреваемый «имеет влиятельных родителей и связи» — так они написали в посте для соцсетей.