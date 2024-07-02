Около 20 раз ударил ножом: в Славянске мужчина жестоко убил бывшую сожительницу и ее 15-летнюю дочь

Место жестокого убийства женщины и ее 15-летней дочери в Славянске. Фото: Донецкая областная прокуратура

Правоохранители сообщили жителю Славянска о подозрении в совершении умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, 2 июля примерно в 02:30 местный житель пришел к дому своей бывшей сожительницы. Разбив окна, он проник в дом, в котором в то время находились женщина и ее 15-летняя дочь. Мужчина поднялся на второй этаж, где в одной из комнат пряталась мать с девочкой, и выбил дверь. Ворвавшись в помещение, он набросился на них с ножом и нанес большое количество ударов по всему телу. В частности, женщину он ударил ножом около 20 раз. Увидев, что его жертвы без признаков жизни, нападавший скрылся.

Однако вскоре мужчину задержали силовики. Во время задержания он был пьяным и со следами крови на руках и одежде.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним, что 1 июля российские оккупанты убили женщину и ранили семью с 12-летним ребенком в Покровском районе.