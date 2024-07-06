Подвійне вбивство у Слов'янську: підозрюваного взяли під варту

На Донеччині сталася подія, яка шокувала місцевих жителів та спричинила громадський резонанс — подвійне вбивство. Жителя Слов'янська викрили у вбивстві жінки та її 15-річної доньки. Чоловіка затримали, прокуратура повідомила йому про підозру.



2 липня вночі зловмисник прийшов до колишньої співмешканки. Розбив вікна та проник у будинок, у якому перебували жінка та її 15-річна дочка. Вони ховалися на другому поверсі.

Підозрюваний вибив двері і накинувся на них із ножем. Жінці він завдав близько 20 поранень. Дівчинка теж загинула від рук нападника.



На момент затримання він був п'яним та зі слідами крові.



Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Рідні та близькі загиблих знайомі з підозрюваним. Вони побоюються, що справу можуть «зам'яти», оскільки зловмисник «має впливових батьків та зв'язки» — так вони написали у соцмережі.