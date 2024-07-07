Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Россияне атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы: десятки поврежденных домов

07 июля 2024, 11:13

Россияне атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы: десятки поврежденных домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки обстреливала Донецкую область, под ударом три района находились под ударом. Известно о жертвах и поврежденных жилых домах, а также административных зданиях. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашин.

По уточненной информации, ситуация в регионе следующая:

Покровский район. Многочисленным обстрелам подверглась Кураховская громада: в Горняке поврежден дом, в Константинопольском — 4 дома, в Кураховке — 3 дома; под огнем частный сектор Курахово и окрестности Дальнего и Анновки. В Украинске Селидовской ТГ 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 6 многоэтажек, частный дом и 4 гаража. В Новогродовке повреждено 5 домов. В Гродовской ТГ повреждено 8 домов: 5 в Прогрессе и 3 в Веселом. В Покровске повреждено предприятие и админздание.



Краматорский район. В Лиманской ТГ разрушены 2 дома в Колодязях, повреждены 4 дома в Заречном. В Константиновской ТГ повреждены 5 домов в Марковом, несколько домов в Ступочках и Предтечино.

Бахмутский район. В Нью-Йорке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 3 дома и инфраструктурный объект. Еще 1 дом и магазин повреждены в Торецке. В Часовоярской ТГ повреждены 3 частных дома и 2 многоэтажки.

Ранее мы писали, что 7 июля российские оккупанты в очередной раз ударили по территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских целей. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
10:40
На оккупированной Донетчине разведчики уничтожили станцию и центр логистики россиян
23:29
Главное за день: Обстрелы Украинска. Изменения в графиках отключения света
10:35
Войска РФ продвинулись на Торецком и Очеретинском направлениях — DeepState
23:42
Главное за день: Орбан с «мирной миссией» в Москве. Удар по сельсовету в Комаре
22:46
Российского военного, который зачитал на камеру обращение к руководству, отправили на подвал для «отказников» в Зайцево
21:17
Холерный вибрион нашли в Мариуполе, как выглядит туристический сезон в разграбленной Кирилловке — дайджест новостей из оккупации ►
20:15
«ДНР» заявила о 15 раненых жителях оккупации в результате обстрелов
12:30
В оккупированном Старобельском районе российский военный изнасиловал и убил двух местных девушек
08:30
В Константиновке разрушен многоквартирный дом в результате российского обстрела, есть раненые
23:48
Главное за день: Бои за Торецк. РФ расширила фронт в Харьковской области
23:25
В оккупированной Горловке под обстрелами ранены три человека, один — погиб
16:52
Возле оккупированного Дебальцево подорвали опоры железнодорожной контактной сети
15:38
В Харьковской области ранены четыре человека в результате утреннего обстрела
13:18
В «ДНР» более 9 тысяч абонентов остаются без света
12:19
В «ДНР» изменились тарифы на коммунальные услуги: сколько придется платить
11:55
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:56
В Украинске Донецкой области утром прогремели взрывы
09:47
Российские военные обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки
23:46
Главное за день: Днепр, Харьков - массовые обстрелы. Удар по складу боеприпасов в Донецке
20:20
После обстрела в Донецке загорелся российский склад боеприпасов (обновлено)
все новости
12:56
Войска РФ продвинулись на Донетчине, но ВСУ оттесняют их на Харьковщине — DeepState
11:59
В Воронежской области РФ после атаки БПЛА начался пожар на складе с «взрывоопасными объектами»
11:13
Россияне атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы: десятки поврежденных домов
10:40
На оккупированной Донетчине разведчики уничтожили станцию и центр логистики россиян
09:59
В Донецкой области за сутки 2 убитых и 8 раненых людей
09:33
РФ атаковала Украину ракетами и БПЛА: сколько целей сбили
23:29
Главное за день: Обстрелы Украинска. Изменения в графиках отключения света
18:00
С начала войны Украина вернула из российского плена более 3,3 тысяч граждан
16:57
Люди, которые эвакуируются из Донецкой области, пока не будут получать единоразовую помощь — проект завершился
16:17
Полиция Донетчины получила 40 тысяч заявлений о пропавших без вести с начала войны
15:44
Еще 69 жителей Донецкой области эвакуировались на Волынь
14:38
Двойное убийство в Славянске: подозреваемого отправили под стражу
14:17
В Украинске Донецкой области второй день подряд под российскими обстрелами гибнут люди
13:38
От идеи до международного проекта: в Донецкой области оказывают психологическую помощь в форме игры
12:37
Армия РФ обстреляла 25 населенных пунктов Донецкой области за сутки
11:55
Две нефтебазы загорелись в Краснодарском крае РФ в результате ночной атаки БПЛА
11:45
«Укрэнерго» отменила графики отключений света до 15:00 субботы
11:04
Украинские военные сбили 24 из 27 «шахедов», сообщают Воздушные силы
10:35
Войска РФ продвинулись на Торецком и Очеретинском направлениях — DeepState
09:53
Обстрелы Донецкой области: 11 человек погибли и 43 ранены за сутки
все новости
ВИДЕО
Россияне жалуются на атаку дронов в Воронежской области. Фото: Astra В Воронежской области РФ после атаки БПЛА начался пожар на складе с «взрывоопасными объектами»
07 июля, 11:59
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр из видео Две нефтебазы загорелись в Краснодарском крае РФ в результате ночной атаки БПЛА
06 июля, 11:55
Холерный вибрион нашли в Мариуполе, как выглядит туристический сезон в разграбленной Кирилловке — дайджест новостей из оккупации ► Холерный вибрион нашли в Мариуполе, как выглядит туристический сезон в разграбленной Кирилловке — дайджест новостей из оккупации ►
05 июля, 21:17
Дым после удара ВС РФ по Селидово. Фото: кадр из видео Российские войска ударили по Селидово: начался сильный пожар, над городом поднимается дым
05 июля, 17:19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Донецкую область 5 июля. Фото: личная страница Шмыгаля в Телеграм Шмыгаль приехал в Донецкую область. Что известно о визите премьер-министра Украины
05 июля, 16:34
Донецкий клуб «Шахтёр» представил три варианта формы на предстоящий футбольный сезон. Фото: ФК «Шахтер» Донецкий «Шахтер» представил форму на новый сезон
05 июля, 14:49

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор