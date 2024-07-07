Россияне атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы: десятки поврежденных домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки обстреливала Донецкую область, под ударом три района находились под ударом. Известно о жертвах и поврежденных жилых домах, а также административных зданиях. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашин.



По уточненной информации, ситуация в регионе следующая:



Покровский район. Многочисленным обстрелам подверглась Кураховская громада: в Горняке поврежден дом, в Константинопольском — 4 дома, в Кураховке — 3 дома; под огнем частный сектор Курахово и окрестности Дальнего и Анновки. В Украинске Селидовской ТГ 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 6 многоэтажек, частный дом и 4 гаража. В Новогродовке повреждено 5 домов. В Гродовской ТГ повреждено 8 домов: 5 в Прогрессе и 3 в Веселом. В Покровске повреждено предприятие и админздание.





Краматорский район. В Лиманской ТГ разрушены 2 дома в Колодязях, повреждены 4 дома в Заречном. В Константиновской ТГ повреждены 5 домов в Марковом, несколько домов в Ступочках и Предтечино.



Бахмутский район. В Нью-Йорке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 3 дома и инфраструктурный объект. Еще 1 дом и магазин повреждены в Торецке. В Часовоярской ТГ повреждены 3 частных дома и 2 многоэтажки.



Ранее мы писали, что 7 июля российские оккупанты в очередной раз ударили по территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских целей.