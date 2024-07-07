Росіяни атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби обстрілювала Донецьку область, під ударом перебували три райони. Відомо про жертви та пошкоджені житлові будинки, а також адміністративні будівлі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашин.



За уточненою інформацією, ситуація в регіоні така.



Покровський район. Численних обстрілів зазнала Курахівська громада: у Гірнику пошкоджений будинок, у Костянтинопільському — 4 будинки, у Курахівці — 3 будинки; під вогнем приватний сектор Курахового та околиці Дальнього і Ганнівки. В Українську Селидівської ТГ 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджені 6 багатоповерхівок, приватний будинок і 4 гаража. У Новогродівці пошкоджені 5 будинків. У Гродівській ТГ пошкоджені 8 будинків: 5 у Прогресі і 3 у Веселому. У Покровську пошкоджено підприємство та адмінбудівлю.





Краматорський район. У Лиманській ТГ зруйновані 2 будинки у Колодязях, пошкоджені 4 будинки у Зарічному. У Костянтинівській ТГ пошкоджені 5 будинків у Марковому, декілька будинків у Ступочках і Предтечиному.



Бахмутський район. У Нью-Йорку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджені 3 будинки та інфраструктурний об'єкт. Ще 1 будинок і крамниця пошкоджені у Торецьку. У Часовоярській ТГ пошкоджені 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що 7 липня російські окупанти вкотре вдарили по території України. Сили протиповітряної оборони збили 13 російських цілей.