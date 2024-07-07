На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25

Су-25 збили на Донеччині. Фото: соцмережі

Сьогодні стало відомо, що воїни-зенітники збили російський літак Су-25. Це сталося на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«На Покровському напрямку українські військовослужбовці збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони», — йдеться у повідомленні.



Відомо, що «приземлили» літак воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці продовжують на передовій ліквідувати не лише військову техніку російських окупантів, а й протиповітряну оборону. Відомо, що нещодавно військові знищили вісім зенітних комплексів.