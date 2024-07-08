Луцк: Из окна автомобиля в людей бросили гранату, есть пострадавшие

В Луцке мужчина из окна автомобиля бросил гранату в толпу людей. Фото: Полиция Волынской области

В Луцке из неизвестного автомобиля в людей бросили гранату. В результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщили полиция Волынской области и местное агентство «Конкурент».

Как отмечают свидетели, событие произошло вечером 7 июля в районе магазина АТБ по улице Ковельской. Неизвестный мужчина прямо из окна авто бросил сдетонировавшую гранату.

Взрыв услышали даже жители соседних домов. Движение по улице перекрыли.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. территорию огородили, а людей попросили уйти.

Полиция Волынской области около 22:18 в воскресенье 7 июля сообщила, что мужчину, вероятно, причастного к инциденту, уже задержали.

«Все детали — позже. На месте работают полицейские и медики», — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области автомобиль наехал на мину. В результате подрыва погибла целая семья.