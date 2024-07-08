Луцьк: З вікна автомобіля в людей кинули гранату, є постраждалі

У Луцьку чоловік із вікна автомобіля кинув гранату у натовп людей. Фото: Поліція Волинської області

У Луцьку з невідомого автомобіля людей кинули гранату. Внаслідок інциденту є постраждалі. Про це повідомили поліція Волинської області та місцева агенція «Конкурент».

Як зазначають свідки, подія сталася увечері 7 липня в районі магазину АТБ на вулиці Ковельській. Невідомий чоловік прямо з вікна авто кинув гранату, що здетонувала.

Вибух почули навіть мешканці сусідніх будинків. Рух вулицею перекрили.

За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей. територію обгородили, а людей попросили піти.

Поліція Волинської області близько 22:18 у неділю 7 липня повідомила, що чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, вже затримали.

«Усі деталі — пізніше. На місці працюють поліцейські та медики», — додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині автомобіль наїхав на міну. Внаслідок підриву загинула ціла родина.