В результате обстрелов РФ в Донецкой области два человека погибли и четверо получили ранения

Армия РФ убила двух жителей Донецкой обл. Фото: Филашкин / Telegram

За прошедшие сутки, 7 июля, российские войска убили двух жителей Донецкой области: в Пивничном и Гродовке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще 4 человека в области за сутки получили ранения», — добавил он.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2068 человек убитыми и 5328 — ранеными.



Ранее, 6 июля, РФ обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате двое жителей погибли, травмированы — 8 гражданских.