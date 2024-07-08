В результате обстрелов РФ в Донецкой области два человека погибли и четверо получили ранения

За прошедшие сутки, 7 июля, российские войска убили двух жителей Донецкой области: в Пивничном и Гродовке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«Еще 4 человека в области за сутки получили ранения», — добавил он.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2068 человек убитыми и 5328 — ранеными.
Ранее, 6 июля, РФ обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате двое жителей погибли, травмированы — 8 гражданских.
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