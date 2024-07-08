Внаслідок обстрілів РФ у Донецькій області двоє людей загинули і четверо поранені

Армія РФ вбила двох мешканців Донецької обл. Фото: Філашкін / Telegram

Минулої доби, 7 липня, російські війська вбили двох жителів Донецької області: у Північному та Гродівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 4 людини в області за добу зазнали поранень», - додав він.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2 068 убитими та 5 328 – пораненими.



Раніше, 6 липня, РФ обстріляла низку населених пунктів Донецької області. В результаті двоє жителів загинули, травмовані 8 цивільних.