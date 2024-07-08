Армия РФ ночью атаковала Харьков: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Сегодня ночью, 8 июля, российская армия обстреляла Харьков, под ударом оказался Основянский район. В результате «прилета» вспыхнул пожар, есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Ночью под вражеским обстрелом был Основянский район города. Повреждены три частных дома, в одном из них был пожар», — отметил Терехов.



По словам Синегубова, вспыхнул пожар в частном доме вследствие падения обломков боеприпаса.



«Повреждены авто, хозяйственные постройки. Пострадали две женщины 50 и 75 лет, госпитализированы», — добавил чиновник.



Ранее мы писали, что в Харьковской области автомобиль наехал на мину. В результате подрыва погибла целая семья.