Армія РФ вночі атакувала Харків: спалахнула пожежа, є постраждалі

Сьогодні вночі, 8 липня, російська армія обстріляла Харків, під ударом виявився Основ'янський район. Внаслідок «прильоту» спалахнула пожежа, є пошкодження та постраждалі. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Вночі під ворожим обстрілом був Основ'янський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, в одному з них була пожежа», — зазначив Терехов.



За словами Синєгубова, спалахнула пожежа у приватному будинку внаслідок падіння уламків боєприпасу.



«Пошкоджено авто, господарські споруди. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані», — додав чиновник.



Раніше ми писали, що на Харківщині автомобіль наїхав на міну. Внаслідок підриву загинула ціла родина.