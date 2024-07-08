В Москве заявили, что пресекли попытку угона российского бомбардировщика в Украину

Российская ФСБ утверждает, что предотвратила «попытку украинских спецслужб похитить стратегический ядерный Ту-22М3 ВКС России». Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ пишут российские СМИ.
В ведомстве заявляют, что к операции якобы причастны спецслужбы стран НАТО.
Сообщается, что украинская разведка обещала российскому летчику $2 млн и гражданство Италии, и за это он якобы должен был перегнать ракетоноситель в Украину на аэродром под Житомиром.
Отмечается также, что «от пилота ВКС РФ в Киеве хотели получить данные о российских боевых самолетах, включая бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику».
В Украине на этот час заявление ФСБ РФ не комментировали.
Ранее сообщалось что бойцы ВСУ на Покровском направлении в Донецкой области 7 июля сбили российский военный самолёт Су-25.
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