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В Москве заявили, что пресекли попытку угона российского бомбардировщика в Украину

08 июля 2024, 09:55

В Москве заявили, что пресекли попытку угона российского бомбардировщика в Украину

ФСБ РФ отчиталась о пресечении попытки угона российского бомбардировщика в Украину. Скриншот видео ФСБ РФ отчиталась о пресечении попытки угона российского бомбардировщика в Украину. Скриншот видео

Российская ФСБ утверждает, что предотвратила «попытку украинских спецслужб похитить стратегический ядерный Ту-22М3 ВКС России». Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ пишут российские СМИ.

В ведомстве заявляют, что к операции якобы причастны спецслужбы стран НАТО.

Сообщается, что украинская разведка обещала российскому летчику $2 млн и гражданство Италии, и за это он якобы должен был перегнать ракетоноситель в Украину на аэродром под Житомиром.

Отмечается также, что «от пилота ВКС РФ в Киеве хотели получить данные о российских боевых самолетах, включая бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику».

В Украине на этот час заявление ФСБ РФ не комментировали.

Ранее сообщалось что бойцы ВСУ на Покровском направлении в Донецкой области 7 июля сбили российский военный самолёт Су-25.

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