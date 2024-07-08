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У Москві заявили, що запобігли спробі викрадення російського бомбардувальника Україною

08 липня 2024, 09:55

У Москві заявили, що запобігли спробі викрадення російського бомбардувальника Україною

ФСБ РФ відзвітувала про припинення спроби викрадення російського бомбардувальника в Україну. Скріншот відео ФСБ РФ відзвітувала про припинення спроби викрадення російського бомбардувальника в Україну. Скріншот відео

Російська ФСБ стверджує, що запобігла «спробі українських спецслужб викрасти стратегічний ядерний Ту-22М3 ВКС Росії». Про це із посиланням на пресслужбу ФСБ пишуть російські ЗМІ.

У відомстві заявляють, що до операції начебто причетні спецслужби країн НАТО.

Повідомляється, що українська розвідка обіцяла російському льотчику $2 млн і громадянство Італії, і за це він нібито мав перегнати ракетоносій в Україну на аеродром під Житомиром.

Зазначається також, що «від пілота ВКС РФ у Києві хотіли отримати дані про російські бойові літаки, включно з бортовими номерами, також загрожували йому та його рідним, вимагаючи підпалити бойову авіаційну техніку».

В Україні наразі заяву ФСБ РФ не коментували.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ на Покровському напрямку в Донецькій області 7 липня збили російський військовий літак Су-25.

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Росія Україна ФСБ Викрадення Ту-22М3

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