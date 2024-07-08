Как минимум семь человек погибли при повторном обстреле Киева: обломки ракеты упали на роддом

При повторной атаке на Киев 8 июля под удар попал роддом в Днепровском районе. Фото: ГСЧС

Сегодня днем произошел повторный обстрел Киева российскими войсками. Обломки ракеты упали на роддом в Днепровском районе столицы. В настоящее время известно о семи погибших и трех пострадавших. Об этом сообщили Офис Генпрокурора, ГСЧС Украины и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«Повторная российская атака на Киев. И снова – медицинское учреждение. Учреждение, где рождается жизнь, – роддом», — написал Лубинец в Telegram.

На этот час известно о семи погибших и трех пострадавших.

Как сообщает Офис Генерального прокурора Украины, по состоянию на 15:00 общее количество погибших в результате российской атаки по Киеву 8 июля составляет 17 человек. Также известно о 37 пострадавших.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что утром 8 июля российские оккупанты ударили по Киеву. В результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. Под удар также попала детская больница «Охматдет».