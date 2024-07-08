Щонайменше семеро людей загинули через повторний обстріл Києва: уламки ракети впали на пологовий будинок

При повторній атаці на Київ 8 липня під удар потрапив пологовий будинок у Дніпровському районі. Фото: ДСНС

Сьогодні вдень відбувся повторний обстріл Києва російськими військами. Уламки ракети впали на пологовий будинок у Дніпровському районі столиці. Наразі відомо про сімох загиблих та трьох постраждалих. Про це повідомили Офіс Генпрокурора, ДСНС України та омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Повторна російська атака на Київ. І знову – медичний заклад. Установа, де народжується життя, – пологовий будинок», — написав Лубінець у Telegram.

На цей час відомо про сімох загиблих та трьох постраждалих.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора України, станом на 15:00 загальна кількість загиблих внаслідок російської атаки по Києву 8 липня становить 17 осіб. Також відомо про 37 постраждалих.

Розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що вранці 8 липня російські окупанти вдарили по Києву. Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Під удар також потрапила дитяча лікарня «Охматдит».