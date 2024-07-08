Утром ПВО сбила 30 из 38 ракет: Олещук рассказал о массированной атаке россиян

Российские войска сегодня утром, 8 июля, нанесли массированный удар по Украине, использовав ракеты. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 38 из 30 воздушных целей. Об этом сообщил командующий Воздущных сил ВСУ Николай Олещук.
«Около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования», — отметил он.
Всего, по предварительным данным, российские военные запустили по Украине 38 ракет различных типов:
Олещук добавил, что ПВО сбила 30 российских ракет:
Ранее мы писали, что ночью 8 июля 2024 года страна-агрессор атаковала Украину шестью ракетами воздушного и наземного базирования. Из 4-х запущенных РФ крылатых ракет Х-101, ПВО смогла сбить три.
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