Утром ПВО сбила 30 из 38 ракет: Олещук рассказал о массированной атаке россиян

РФ атаковала Украину ракетами. Фото: Николай Олещук

Российские войска сегодня утром, 8 июля, нанесли массированный удар по Украине, использовав ракеты. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 38 из 30 воздушных целей. Об этом сообщил командующий Воздущных сил ВСУ Николай Олещук.



«Около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования», — отметил он.



Всего, по предварительным данным, российские военные запустили по Украине 38 ракет различных типов:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

4 баллистические ракеты «Искандер-М»;

1 крылатую ракету 3М22 «Циркон»;

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет «Калибр»;

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Олещук добавил, что ПВО сбила 30 российских ракет:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

3 баллистические ракеты «Искандер-М»;

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет «Калибр»;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Ранее мы писали, что ночью 8 июля 2024 года страна-агрессор атаковала Украину шестью ракетами воздушного и наземного базирования. Из 4-х запущенных РФ крылатых ракет Х-101, ПВО смогла сбить три.