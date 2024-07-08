Вранці ППО збила 30 з 38 ракет: Олещук розповів про масовану атаку росіян

РФ атакувала Україну ракетами Фото: Микола Олещук

Російські війська сьогодні вранці, 8 липня, завдали масованого удару по Україні ракетами. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 38 з 30 повітряних цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування», — зазначив він.



Загалом, за попередніми даними, російські військові запустили по Україні 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

4 балістичні ракети «Іскандер-М»;

1 крилату ракету 3М22 «Циркон»;

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет «Калібр»;

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Олещук додав, що ППО збила 30 російських ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

3 балістичні ракети «Іскандер-М»;

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет «Калібр»;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Раніше ми писали, що вночі 8 липня 2024 року країна-агресор атакувала Україну шістьма ракетами повітряного та наземного базування. З 4-х запущених РФ крилатих ракет Х-101, ППО змогла збити три.