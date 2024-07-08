Вранці ППО збила 30 з 38 ракет: Олещук розповів про масовану атаку росіян

Російські війська сьогодні вранці, 8 липня, завдали масованого удару по Україні ракетами. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 38 з 30 повітряних цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування», — зазначив він.
Загалом, за попередніми даними, російські військові запустили по Україні 38 ракет різних типів:
Олещук додав, що ППО збила 30 російських ракет:
Раніше ми писали, що вночі 8 липня 2024 року країна-агресор атакувала Україну шістьма ракетами повітряного та наземного базування. З 4-х запущених РФ крилатих ракет Х-101, ППО змогла збити три.
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