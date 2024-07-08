Ракетна атака на «Охматдит»: в СБУ повідомили, якою ракетою РФ вдарила по дитячій лікарні

Росія вдарила по «Охмадиту» крилатою ракетою Х-101. Фото: СБУ

Російські окупанти сьогодні, 8 липня, вдарили по дитячій лікарні «Охматдит». Слідчі Служби безпеки України з'ясували, що армія РФ застосувала стратегічну крилату ракету Х-101. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



«СБУ кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як військовий злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження», — йдеться в повідомленні.





У відомстві зазначили, що на місці «прильоту» вже знайдено відповідні докази, зокрема, уламки корпусу задньої частини ракети Х-101 із серійним номером та частину керма цієї ж ракети.



«Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя», — зазначив голова СБУ Василь Малюк.



Раніше ми писали, що російські війська вранці 8 липня завдали масованого удару по Україні ракетами. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 38 із 30 повітряних цілей.