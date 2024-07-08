На Донетчине автомобиль подорвался на противотанковой мине: погибли три человека, среди них ребенок

7 июля в Службу спасения поступило сообщение о подрыве легкового автомобиля в результате наезда на противотанковую мину в селе Сидорово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В результате детонации погибли три человека, среди них ребенок 2018 года рождения. Автомобиль полностью уничтожен.

Напомним, что утром 8 июля российская армия обстреляла город Покровск Донецкой области, в результате чего погибли три человека.