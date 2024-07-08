На Донеччині автомобіль підірвався на протитанковій міні: загинули троє людей, серед них дитина

7 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про підрив легкового автомобіля внаслідок наїзду на протитанкову міну у селі Сидорове Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.
Внаслідок детонації загинули троє людей, серед них дитина 2018 року народження. Автомобіль повністю знищено.
Нагадаємо, що вранці 8 липня російська армія обстріляла місто Покровськ Донецької області, внаслідок чого загинули троє людей.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях