В Покровске Донецкой области как минимум трое погибших в результате утреннего обстрела

По меньшей мере три человека погибли в Покровске Донецкой области в результате утреннего обстрела российских войск 8 июля. Об этом сообщила городская военная администрация.
«Покровская громада стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне совершили сегодня утром по всей стране», — заявили в ГВА.
Сообщается о попадании в предприятие — именно на его территории погибли трое мужчин.
Под огнем оказались и другие громады Донецкой области. Информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.
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