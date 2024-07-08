В Покровске Донецкой области как минимум трое погибших в результате утреннего обстрела

Как минимум три человека погибли в Покровске Донецкой области в результате российского обстрела утром 8 июля. Фото: ГВА

По меньшей мере три человека погибли в Покровске Донецкой области в результате утреннего обстрела российских войск 8 июля. Об этом сообщила городская военная администрация.

«Покровская громада стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне совершили сегодня утром по всей стране», — заявили в ГВА.

Сообщается о попадании в предприятие — именно на его территории погибли трое мужчин.

Под огнем оказались и другие громады Донецкой области. Информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.