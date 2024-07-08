Массированный ракетный удар по Украине: количество погибших возросло до почти 40 людей

Последствия ракетного удара РФ по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Фото: СБУ

По состоянию на вечер 8 июля количество погибших в результате массированной ракетной атаки россиян на Киев увеличилось до 27 людей, среди них трое детей. Об этом стало известно из сообщения главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Количество погибших в Днепропетровской области осталось неизменным – 11 людей. Так, 10 людей погибли в Кривом Роге, еще один – в Днепре.

Напомним, что ранее было известно о 31 погибшем в результате массированной ракетной атаки на Украину.