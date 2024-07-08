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Массированная ракетная атака на Украину: известно о более 30 погибших и 160 раненых

08 июля 2024, 16:12

Массированная ракетная атака на Украину: известно о более 30 погибших и 160 раненых

Последствия ракетного удара РФ по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Фото: МВС Украины Последствия ракетного удара РФ по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Фото: МВС Украины

Уже известно о 31 погибшем и 160 раненых в результате российской массированной ракетной атаки на Украину. Об этом стало известно из сообщений Министерства внутренних дел Украины и мера Киева Виталия Кличков.

Так, в Киеве погибли 20 человек, еще 11 – в Днепропетровской области.

В Киеве ранения получили 96 человек, сред низ 7 детей, 62 – в Днепропетровской области и 2 – в Киевской области.

Напомним, что в Киеве удар пришелся по детской больнице «Охматдет».

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