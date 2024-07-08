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Масований ракетний удар по Україні: кількість загиблих зросла майже до 40 людей

08 липня 2024, 22:37

Масований ракетний удар по Україні: кількість загиблих зросла майже до 40 людей

Наслідки ракетного удару РФ по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Фото: СБУ Наслідки ракетного удару РФ по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Фото: СБУ

Станом на вечір 8 липня кількість загиблих внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Київ збільшилася до 27 людей, серед них троє дітей. Про це стало відомо із повідомлення голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Кількість загиблих у Дніпропетровській області залишилася незмінною – 11 людей: 10 людей загинули у Кривому Розі, ще одна – у Дніпрі.

Нагадаємо, що раніше повідомляли про 31 загиблого внаслідок масованої ракетної атаки на Україну.

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