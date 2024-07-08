СБУ сообщила о подозрении «ректору» так называемого «Луганского аграрного университета»

«Ректор» так называемого «Луганского аграрного университета» Вадим Матвеев. Фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении «ректору» так называемого «Луганского государственного аграрного университета имени Ворошилова», поддерживающего захватчиков и способствующего «интеграции» оккупированной Луганщины в политическую и образовательную систему России. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Речь идет о Вадиме Матвееве. Фигурант возглавляет «клон» Луганского аграрного университета, захваченного группировкой «ЛНР», с 2020 года. В 2023 году учебное заведение переименовали в «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение» и подчинили российскому Министерству сельского хозяйства.

Он сотрудничает с оккупационными структурами группировки «ЛНР» и пропагандистскими СМИ. В 2023 году Матвеев принял участие в «праймерисе» кандидатов от «Единой России».

Учеба в «вузе» ведется по российским стандартам. Студентов воспитывают в духе «крепкого патриотизма» и «российской государственности». Весь педагогический коллектив прошел курсы повышения квалификации в Ростове-на-Дону и, по утверждению «ректора», активно интегрируются в образовательную среду России.

СБУ сообщила Матвееву о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в СБУ сообщили, какой ракетой РФ ударила по детской больнице «Охматдет» в Киеве.