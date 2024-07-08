СБУ повідомила про підозру «ректору» так званого «Луганського аграрного університету»

СБУ повідомила про підозру «ректору» так званого «Луганського державного аграрного університету імені Ворошилова», який підтримує загарбників та сприяє «інтеграції» окупованої Луганщини до політичної та освітньої системи Росії. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.
Йдеться про Вадима Матвєєва. Фігурант очолює «клон» Луганського аграрного університету, захопленого угрупованням «ЛНР», з 2020 року. У 2023 році навчальний заклад перейменували на «Федеральну державну бюджетну освітню установу» та підпорядкували російському Міністерству сільського господарства.
Він співпрацює з окупаційними структурами угруповання «ЛНР» та пропагандистськими ЗМІ. У 2023 році Матвєєв взяв участь у «праймеріз» кандидатів від «Єдиної Росії».
Навчання у «виші» ведеться за російськими стандартами. Студентів виховують у дусі «міцного патріотизму» та «російської державності». Весь педагогічний колектив пройшов курси підвищення кваліфікації у Ростові-на-Дону та, за твердженням «ректора», активно інтегруються в освітнє середовище Росії.
СБУ повідомила Матвєєву про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в СБУ повідомили, якою ракетою РФ ударила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.
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