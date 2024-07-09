Ракетный обстрел Киева: возросло количество жертв и пострадавших, под завалами изъяли тело ребенка

Число жертв и пострадавших возросло. Фото: ГСЧС

В Киеве возросло количество пострадавших и погибших в результате ракетного удара российских оккупантов 8 июля. В одном из районов спасатели обнаружили тело ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 27 человек, среди них 4 ребенка, 117 — пострадали, 7 человек спасены», — говорится в сообщении.





Эту информацию подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.



В ведомстве отметили, что во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города найдено тело мальчика.



Ликвидация последствий еще продолжается на 3 локациях, привлечено 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС.



Напомним, российские оккупанты 8 июля ударили по детской больнице «Охматдет» стратегической крылатой ракетой Х-101. Затем произошел повторный обстрел Киева российскими войсками. Обломки ракеты упали на роддом в Днепровском районе столицы.



По данным на 23:00, в ходе атаки на Украину погибли 40 человек, еще 160 ранены. Так, в Киеве погибли 28 человек, среди них трое детей, еще 11 – в Кривом Роге. В Киеве ранения получили 96 человек, сред них 7 детей, 62 – в Днепропетровской области и 2 – в Киевской области. 9 июля объявлено в Кривом Роге днем траура.