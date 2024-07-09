Ракетний обстріл Києва: зросла кількість жертв та постраждалих, з-під завалів дістали тіло дитини

Кількість жертв і постраждалих зросла. Фото: ДСНС

У Києві зросла кількість постраждалих та загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів 8 липня. В одному з районів рятувальники виявили тіло дитини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«В результаті вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 людей, серед них 4 дитини, 117 — постраждали, 7 людей врятовано», — йдеться у повідомленні.





Цю інформацію підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



У відомстві зазначили, що під час нічного розбирання завалів у Шевченківському районі міста знайшли тіло хлопчика.



Ліквідація наслідків ще триває на 3 локаціях, залучені 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС.



Нагадаємо, російські окупанти 8 липня вдарили по дитячій лікарні «Охматдит» стратегічною крилатою ракетою Х-101. Потім відбувся повторний обстріл Києва російськими військами. Уламки ракети впали на пологовий будинок у Дніпровському районі столиці.



Станом на 23:00, під час атаки на Україну загинули 40 людей та 160 поранені. У Києві 28 загиблих, серед них троє дітей, 11 – у Кривому Розі. У столиці поранені 96 громадян, серед них 7 дітей, 62 – на Дніпропетровщині та 2 – на Київщині. 9 липня оголошено у Кривому Розі днем жалоби.