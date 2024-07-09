Российские войска атаковали предприятие в Николаевской области: ранены работники

Сегодня ночью, 9 июля, российская армия атаковала Николаевскую область. Под удар попало местное предприятие, двое работников получили ранения. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



«В 00:13 в результате вражеского обстрела района баллистической ракетой повреждено рабочее снаряжение сельскохозяйственного предприятия и два частных автомобиля», — отметил он.



По словам Филашкина, осколочные ранения получили работники предприятия — мужчины 27-ми и 38-ми лет.



«Их госпитализировали, состояние — средней тяжести», — резюмировал Ким.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 8 июля ударили по детской больнице «Охматдет» стратегической крылатой ракетой Х-101. Затем произошел повторный обстрел Киева российскими войсками. Обломки ракеты упали на роддом в Днепровском районе столицы.