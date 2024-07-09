Російські війська атакували підприємство у Миколаївській області: поранено працівників

Сьогодні вночі, 9 липня, російська армія атакувала Миколаївську область. Під удар потрапило місцеве підприємство, двоє працівників отримали поранення. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«О 00:13 внаслідок ворожого обстрілу району балістичною ракетою пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватні автомобілі», — зазначив він.



За словами Філашкіна, осколкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27-ми та 38-ми років.



«Їх госпіталізували, стан — середньої тяжкості», — резюмував Кім.



Раніше ми писали, що російські окупанти 8 липня вдарили по дитячій лікарні «Охматдит» стратегічною крилатою ракетою Х-101. Потім відбувся повторний обстріл Києва російськими військами. Уламки ракети впали на пологовий будинок у Дніпровському районі столиці.