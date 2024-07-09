Полиция проверяет информацию о доставке в детскую больницу «Охматдет» отравленной воды

Киевская полиция проверяет информацию о возможной доставке к больнице «Охматдет» отравленной воды. Фото: Катерина Терехова/Instagram

Волонтер Екатерина Терехова 8 июля рассказала в Instagram, что в больницу «Охматдет» принесли отравленную воду. По ее словам, все, кто с ней контактировал, получили химическое отравление.

Терехова заявила, что отравились двое волонтеров, несколько их друзей, которые пришли в заведение, и работники полиции. Она сказала, что им поставили уколы

«Очень много людей из Киева привезли очень много воды в «Охматдет»... Подошли полицейские. Мы сказали, что оставляем им воду, и продолжили собираться. Уже через минуту полицейские позвали нас и сказали: «А что это у вас за вода?» Вы сейчас можете видеть мое лицо. Оно красное. У нас всех химическое отравление. Какие-то пи***асы, я просто не могу сказать иначе, отравили бутылку с водой», — рассказала волонтер.

Она сказала, кто производитель воды и показала на камеру бутылку, которая была отравлена.

Екатерина Терехова рассказала, что один правоохранитель умылся этой водой, другой – попил ее. Всем в больнице оказали помощь

Правоохранители сообщили, что они проверяют информацию о вероятном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий обстрела «Охматдета».

«Информируем, что к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских относительно возможного отравления водой не поступало», — заявили в полиции Киева.

Также правоохранители сообщили, что информацию о вероятном отравлении воды обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Проводится проверка по данному факту.

Напомним, утром 8 июля во время ракетной атаки войск РФ на Киев повреждено помещение Национальной детской специализированной больницы «Охматдет». Есть погибшие и раненые.