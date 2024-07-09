Поліція перевіряє інформацію про доставку до дитячої лікарні «Охматдит» отруєної води

Київська поліція перевіряє інформацію про можливу доставку до лікарні «Охматдит» отруєної води. Фото: Катерина Терехова/Instagram

Волонтерка Катерина Терехова 8 липня розповіла у Instagram, що до лікарні «Охматдит» принесли отруєну воду. За її словами, усі, хто користувався цією водою, зазнали хімічного отруєння.

Терехова заявила, що отруїлися двоє волонтерів, кілька їхніх друзів, які прийшли до закладу, та працівники поліції.

«Дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води до «Охматдиту»... Підійшли поліцейські. Ми сказали, що залишаємо їм воду і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліцейські покликали нас і сказали: «А що це у вас за вода? Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. В нас усіх хімічне отруєння. Якісь пі***аси, я просто не можу сказати інакше, отруїли пляшку з водою», — розповіла волонтерка.

Вона сказала хто виробник води і показала на камеру пляшку, яка була отруєна.

Катерина Терехова розповіла, що один правоохоронець умився цією водою, інший — попив її. Всім у лікарні надали допомогу.

Правоохоронці повідомили, що вони перевіряють інформацію про ймовірне отруєння питної води на місці ліквідації наслідків обстрілу «Охматдиту».

«Інформуємо, що до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило», — заявили в поліції Києва.

Також правоохоронці повідомили, що інформацію про ймовірне отруєння води виявили під час моніторингу соціальних мереж. Проводиться перевірка за цим фактом.

Нагадаємо, вранці 8 липня під час ракетної атаки військ РФ на Київ пошкоджено приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Є загиблі та поранені.