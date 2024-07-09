Украинский беспилотник ударил по электроподстанции в Курской области РФ: там возник пожар

9 июля украинский дрон атаковал электроподстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области РФ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По его словам, в результате удара там возник пожар.
«Никто из работников предприятия не пострадал. На данный момент возгорание ликвидирует бригада пожарной части», – заявил Смирнов.
Напомним, что днем 8 июля ВСУ из HIMARS ударили по белгородскому МВД, в результате чего пробита крыша здания и повреждены более 50 машин.
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