Украинский беспилотник ударил по электроподстанции в Курской области РФ: там возник пожар

Пожар на атакованной БПЛА электроподстанции в городе Суджа. Фото: личная страница врио губернатора Курской области РФ Алексея Смирнова

9 июля украинский дрон атаковал электроподстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области РФ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, в результате удара там возник пожар.

«Никто из работников предприятия не пострадал. На данный момент возгорание ликвидирует бригада пожарной части», – заявил Смирнов.

Напомним, что днем 8 июля ВСУ из HIMARS ударили по белгородскому МВД, в результате чего пробита крыша здания и повреждены более 50 машин.