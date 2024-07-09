ВСУ из HIMARS ударили по белгородскому МВД: пробита крыша здания и повреждены более 50 машин

Осколок ракеты, которой ВСУ атаковали белгородское МВД. Фото: соцсети

Днем 8 июля ВСУ ударили из HIMARS по Белгороду. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA.

Ракету якобы сбила российская система ПВО, но в главном корпусе Управления МВД по Белгородской области осколками пробило крышу в двух местах.

Были повреждены четыре служебных машины. Помимо этого, осколками побило еще 49 автомобилей, из них шесть – личные машины полицейских. Также в двух частных домах выбило стекла и пробило кровлю. Осколки упали в центре города.

Напомним, что ночью 9 июля беспилотники массированно атаковали Белгородскую, Ростовскую, Волгоградскую и Воронежскую области РФ.