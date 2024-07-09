Український безпілотник вдарив по електропідстанції в Курській області РФ: виникла пожежа

Пожежа на атакованій БПЛА електропідстанції у місті Суджа. Фото: особиста сторінка тво губернатора Курської області РФ Олексія Смирнова

9 липня український дрон атакував електропідстанцію маслоробного комбінату у місті Суджа Курської області РФ. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

За його словами, внаслідок удару там виникла пожежа.

«Ніхто із працівників підприємства не постраждав. На цей момент спалах ліквідує бригада пожежної частини», – заявив Смирнов.

Нагадаємо, що вдень 8 липня ЗСУ з HIMARS вдарили по бєлгородському МВС, внаслідок чого пробитий дах будівлі та пошкоджені понад 50 машин.