Дрони ГУР та СБУ атакували військовий аеродром в Астраханській області РФ: під удар міг потрапити і полігон

Наслідки атаки дронів ГУР та СБУ на Астраханську область РФ. Фото: кадр із відео

Вранці 9 липня українські безпілотники вдарили по Астраханській області РФ. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA.

Імовірно, були атаковані військовий полігон та аеродром

У Міноборони РФ заявили про нібито знищення п'яти БПЛА в Астраханській області. При цьому очевидці публікують кадри з прольотами та ударами дронів.

Через повітряну атаку призупиняли роботу аеропорти Волгоградської та Астраханської областей: обмеження вводили на період з 03:55 до 09:35.

У виданні «Українська правда» з посиланням на джерела в українських спецслужбах повідомили, що під час спільної операції безпілотники ГУР та СБУ атакували військовий аеродром «Ахтубінськ» в Астраханській області.

Під час атаки БПЛА на військовий аеродром «Ахтубінськ» російські Телеграм-канали писали про роботу ЗРК «Панцир» та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили. Це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інформаційний простір при ураженні важливих військових об'єктів.

Нагадаємо, що 9 липня український безпілотник вдарив по електропідстанції у Курській області РФ. Внаслідок атаки там виникла пожежа.