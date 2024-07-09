У Росії партизани влаштували диверсію на залізниці до окупованого Маріуполя

Агент «АТЕШ» спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону-Маріуполь біля міста Шахти Ростовської області РФ. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».
Це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що пов'язує РФ та Донецьку область. Вона активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій.
Нагадаємо, що 9 липня український безпілотник вдарив по електропідстанції у Курській області РФ. Внаслідок атаки там виникла пожежа.
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