Российская армия в штурмах Торецка теряет свои лучшие подразделения

Российских войск нет в Торецке. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

По его словам, российская армия оказывает давление на Силы обороны Украины, но получает адекватный ответ и теряет в штурмах свои лучшие подразделения.

«Дальше, где враг есть, он не пройдет. Оккупанты пользуются методом «выжженной земли». Когда негде защищаться, наши Силы обороны вынуждены отойти на более подготовленные позиции, а враг пользуется этим и рассказывает на своих информационных ресурсах, что они что-нибудь взяли», – отметил Волошин.

Напомним, что в ВСУ рассказали о ситуации в Часов Яре после выхода украинских войск из микрорайона «Канал».