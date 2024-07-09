У россиян большие потери. В ВСУ рассказали о ситуации в Часов Яре после выхода украинских войск из микрорайона «Канал»

Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин. Фото: личная страница Волошина в Фейсбук

На Часовоярском направлении боевые действия не прекращаются. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

По его словам, буквально по состоянию на 17:00 были три безуспешных российских штурма в районе Часов Яра, сел Григорьевка и Андреевка.

«Силы бороны держатся и дают оккупантам адекватный ответ. У врага там большие потери. За прошлые сутки были уничтожены 65 оккупантов, еще 118 – получили ранения», – сказал Назар Волошин.

Спикер ОСГВ «Хортица» рассказал, что по Часов Яру и окрестностях войска России наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами.

«На этом направлении за прошлые сутки зафиксировали 1320 минометных и артиллерийских обстрелов. Было 104 сброса с дронов. Зафиксировано более 280 обстрелов Часов Яра из всех видов вооружения. Авиация нанесла восемь ударов. Поэтому скажу, что враг действительно там активизирует свои усилия и продолжает штурмовать Часов Яр, в частности пытается и с Торецкого направления. На данный момент Силы обороны не дают врагу продвинуться. Часов Яр держится», – подчеркнул он.

Как отметил Волошин, российская армия также не может перейти канал «Северский Донец-Донбасс».

«Они пытаются, но наши войска им этого не позволяют», – резюмировал спикер.

Напомним, что 3 июля аналитики DeepState сообщили о полном захвате россиянами микрорайона «Канал» в Часов Яре.

Позже в проекте DeepState сообщили, что российская армия стерла микрорайон «Канал».

Уже 4 июля в ВСУ подтвердили выход украинских войск из микрорайона «Канал».