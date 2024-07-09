Російська армія у штурмах Торецька втрачає свої найкращі підрозділи

Російських військ немає у Торецьку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, російська армія чинить тиск на Сили оборони України, але отримує адекватну відповідь і втрачає у штурмах свої найкращі підрозділи.

«Далі, де ворог є, він не пройде. Окупанти користуються методом «випаленої землі». Коли ніде захищатися, наші Сили оборони змушені відійти на більш підготовлені позиції, а ворог користується цим і розповідає на своїх інформаційних ресурсах, що вони щось взяли», – зазначив Волошин.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію в Часовому Яру після виходу українських військ з мікрорайону «Канал».