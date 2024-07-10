Украина получит пять систем ПВО — Байден

Система ПВО Patriot. Фото: Getty Images

На открытии саммита НАТО, который во вторник, 9 июля, начался в Вашингтоне, президент Джо Байден заявил об «исторической» передаче Украине пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны от США и партнеров, передает «Голос Америки».

Отмечается, что четыре батареи Patriot: три — от США, Германии и Румынии, еще одну соберут Нидерланды с другими партнерами. Также Италия передаст дополнительную систему SAMP-T.

«Эти пять стратегических систем противовоздушной обороны помогут защитить украинские города, мирных жителей и военных, и мы тесно сотрудничаем с украинским правительством, чтобы эти системы можно было быстро использовать», — сказал Байден в своей речи.

«Наше послание Москве и миру четкое: наша поддержка Украины сильна и непоколебима», — подчеркнул Байден.

Он добавил, что США вместе с партнерами работают над предоставлением Украине в этом году «десятков» дополнительных систем ПВО.

«В ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, в частности NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и системы Gepard. Эти системы еще больше расширят и усилят покрытие противовоздушной обороны Украины», — сказал Байден.

Президент США отметил, что Америка оказывает поддержку Украине в партнерстве с членами НАТО и коалиции из более чем 50 стран.

Также Байден рассказал, что США перенаправят в Украину перехватчики, которые были запланированы для поставки в другие страны, чтобы они были доставлены в Украину, «предоставляя Украине сотни дополнительных перехватчиков противовоздушной обороны в течение следующего года».

«Украина может и должна остановить Путина», — заявил Байден в своей речи.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о том, чего ожидать в Украине от юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.