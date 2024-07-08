Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне: чего ожидать Украине

Виртуальное заседание Совета Украина - НАТО. Фото: nato.int

9–11 июля в Вашингтоне состоится саммит лидеров стран Североатлантического альянса. Накануне генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что этот съезд будет «возможностью принять решения, которые будут иметь значение для будущего одного миллиарда людей в Европе и Северной Америке». В чем особенности предстоящего Вашингтонского саммита и каких решений стоит ожидать в пользу Украины — в материале «Новостей Донбасса».

История в 75 лет

Саммит в Вашингтоне посвящен знаковой дате — 75-летию НАТО. Североатлантический альянс, который по праву считается самым мощным военно-политическим союзом в мире, основали 4 апреля 1949 года. 12 стран, Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Великобритания и США, подписали в Вашингтоне Североатлантический договор.



До сегодняшнего дня блок расширился почти втрое. Альянс объединяет страны Европы и Северной Америки в единую систему коллективной безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве, 29 апреля 2024 года. Фото: ОПУ

Впервые расширение НАТО произошло в 1952 году с присоединением Греции и Турции. Последней, марте текущего года, присоединилась Швеция.



Предстоящий саммит будет сосредоточен на ответе Альянса на эскалацию глобальных угроз миру и демократиям. Особое внимание будет уделено вторжению России в Украину. Также один из ключевых вопросов, который будут обсуждать, — увеличение оборонного производства стран-участниц и подтверждение обязательств членов Альянса по военной готовности и защите всей территории НАТО. Кроме того, предметом обсуждения будут новые угрозы на Ближнем Востоке, в частности война Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

НАТО+: кто приедет на саммит?

На 75-летие Альянса в Вашингтоне соберутся лидеры 32 стран НАТО. Также приглашены главы МИД 35 стран-партнеров, которые не входят в блок. Речь идет о таких странах как: Израиль, Египет, Иордания, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).



Участие во встрече примет и президент Украины Владимир Зеленский. Накануне в интервью Bloomberg он поделился своими ожиданиями от саммита. Он акцентировал, что Украина хотела бы приглашение о вступлении в Альянс, но знает, что пока его не получит.

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Фото: ОПУ

«Я бы очень хотел, чтобы этот саммит был успешным для всех союзников. Для Украины — это платформа Patriot. Второе — это присоединение большего количества стран по безопасности Украины. Третье, то, что сегодня мы бы хотели [увидеть] мощные шаги от США», — сказал президент.

От Бухареста до Вашингтона — от «дверей» к «мосту»

В 1997 году НАТО и Украина подписали Хартию об особом партнерстве с целью углубления своих отношений. Хартия учредила Комиссию Украина — НАТО как главный орган, ответственный за развитие отношений и направление совместной деятельности. В июле 2023 года, на саммите в Вильнюсе, орган заменили на Совет Украина — НАТО, новый совместный орган, в котором члены Альянса и Украина выступают как равноправные участники с целью продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и стремления к членству.



В 2008 году, на саммите в Бухаресте, у Украины был реальный шанс получить план действий по членству (ПДЧ) в блок. Однако решение, как и в отношении Грузии, было заблокировано некоторыми членами Альянса, в том числе Францией и Германией. Но оба государства заверили: они будут в Альянсе.



На протяжении последующих лет о перспективе вступления Украины, в основном, говорили, используя уже известную всем формулировку: «двери» НАТО открыты. Теперь на саммите в Вашингтоне в лидеры Альянса хотят построить «мост», который приблизит Украину к членству в военно-политическом блоке.

Поиск формулировок

Как заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, Киев получит «конкретные пути для скорейшего вступления в НАТО». По его словам, в итоговой декларации будет подтверждено, что Украина станет членом Альянса, однако конкретная формулировка еще согласовывается.

Украина может стать 33-м членом НАТО. Флаги Украины и НАТО. Фото: ОПУ

Как пояснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, в НАТО ищут новые формулы и для них это тоже в некоторой степени новаторство: как не оттолкнуть наше государство и дать возможность сотрудничать с Альянсом, будучи фактически полноправным членом Альянса, но без статьи пять, которая гарантирует право на коллективную самооборону.

«Задание со звездочкой, как говорится. При этом отмечается, что нам нужно бороться с коррупцией. Есть требования, которые Альянс будет ставить. Я думаю, что это правильно и справедливо. Мы будем их выполнять в рамках годовых программ», — отметил эксперт.



Он акцентировал, что на пути Украины в НАТО должна быть взаимная помощь.



«Альянс должен нам дать четкие перспективы касаемо членства. А мы, конечно же, выполнять домашнее задание. В принципе, что и делается. Но обеспечить в полной мере реформу армии, которая воюет, тоже не просто», — сказал Мусиенко.

Приглашение о вступлении Украины в НАТО реально?

Многие эксперты, дипломаты, политики едины во мнении: на политическое приглашение к членству в Альянсе на этом саммите рассчитывать не стоит. Однако ожидается, что в итоговой декларации формулировка об интеграции Украины все же прозвучит.



Генсек Йенс Столтенберг в одном из интервью выразил надежду, что Украина станет членом Альянса в ближайшие 10 лет. Пока же, по его словам, следует наращивать военную поддержку Киева.



Итоги летнего саммита НАТО в Вашингтоне покажут, насколько Запад действительно осознал, в том числе, ошибочность своих действий в отношении достаточно умеренной реакции на агрессивное поведение России, которое по нарастающей продолжалось, начиная с 2008 года, считает политолог Олеся Яхно.



«Я думаю, что если Украина даже не получит приглашения о вступлении на этом саммите, то все равно эта формулировка в той или иной степени будет звучать в итоговой декларации. И это тоже очень важно — насколько НАТО проявит решимость и поставит это как цель», — отметила политолог.

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В Вашингтоне мы, скорее всего, увидим повторение Вильнюсского саммита 2023-го, сказал Джон Хербст, старший директор Евразийского центра Атлантического совета, в интервью «Голосу Америки».



«Хотелось бы, чтобы саммит НАТО использовали для объявления новых больших пакетов помощи Украине. Или, возможно, для изменения американских правил использования оружия для ударов по территории РФ. На мой взгляд, обеспечение того, чтобы Украина лучше могла защититься и обеспечение того, чтобы она могла вернуть свои территории — самый важный вопрос повестки касаемо Украины. Более важным, чем членство в НАТО. Это критически важный элемент окончательной безопасности Украины. Но сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы Украина могла выиграть эту войну. Чтобы путин ее проиграл, что приблизительно одно и то же», — сказал Хербст.



По мнению экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, на особые прорывные решения в Вашингтоне Украине не стоит ожидать.



«По определенным причинам, не понятных мне, мы отказались от ПДЧ. Мы поверили, что перед нами не дорога, а двери. Теперь нам, кроме дороги, предлагают еще и какой-то мост. Надо еще посмотреть, как может выглядеть этот мост. Но я не особо оптимистичен касаемо этого саммита», — сказал он.



Решение о том, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне было принято еще в Вильнюсе в прошлом году, что на экспертном уровне было уже понятно, считает директор программ по вопросам безопасности Совета внешней политики «Украинская призма». В интервью «Европейской правде» она отметила, что сейчас Украина старается не делать ту же ошибку, когда ожидания от саммита в 2023-м году были слишком завышены.



«Но это не значит, что этот саммит будет плохим для нас. Теперь вопрос в том, что Украина по максимуму может получить. В Вашингтоне думают над тем, как сформулировать предложение для Киева таким образом, чтобы это были не просто открытые двери для будущего членства, но и не формальное приглашение в блок. И вот они это называют мостом», — сказала Шелест.

Она пояснила, что, если брать во внимание исключительно Вашингтонский договор, за которым основывался Альянс, то есть базовые требования относительно членства. Это, к примеру, быть демократическим, европейским государством. Но есть политический момент, который никто не отменял, и решения, которые в НАТО принимают путем консенсуса.

«То есть, как бы ты ни был готов во всех иных вопросах, этот остается. Без приглашения ничего не произойдет. Поэтому даже если Украина будет полностью готова ко вступлению в Альянс, готовы ли наши партнеры? Н партнерам проще говорить о том, что не готова Украина. Если бы они сказали: дескать, как только у вас закончится война, тогда вы будете готовы, у нас не было бы аргументов. Ведь, действительно, ситуация с безопасностью сложная и будут риски для других членов блока. Но фраза о том, что мы просто не готовы. Звучит очень слабо», — считает эксперт.

Хорошие новости для Украины будут

Союзники по НАТО уже договорились профинансировать военную помощь Украине — не менее, чем 40 млрд евро (около 43 млрд долл.) на следующий год. Ожидается, что лидеры блока подпишут это обязательство в Вашингтоне на следующей неделе.



Кроме того, Киев может рассчитывать на саммите на положительные новости относительно получения дополнительных систем ПВО. О чем в одном из обращений сказал глава государства Владимир Зеленский.



«Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО», — сказал президент.

Новая штаб-квартира миссии по Украине

В Вашингтоне планируют объявить о создании штаб-квартиры миссии по Украине в Германии. Как завил генсек Йенс Столтенберг, она будет расположена в столице земли Гессен — Висбадене. Там же сейчас расположена база американских войск, основанная в 1949 году. Ожидается, что через эту структуру будет осуществляться координация поставок союзниками вооружения и техники в Украину. Больше деталей пока не раскрывается. Они станут известными уже после саммита, отмечают аналитики.