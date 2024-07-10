Україна отримає п'ять систем ППО — Байден

Система ППО Patriot. Фото: Getty Images

На відкритті саміту НАТО, який у вівторок, 9 липня, розпочався у Вашингтоні, президент Джо Байден заявив про «історичну» передачу Україні п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони від США та партнерів, передає «Голос Америки».

Зазначається, що це чотири батареї Patriot: три — від США, Німеччини та Румунії, ще одну зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Також Італія передасть додаткову систему SAMP-T.

«Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів та військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використати», — сказав Байден у своїй промові.

«Наше послання Москві та світу чітке: наша підтримка України сильна і непохитна», — наголосив Байден.

Він додав, що США разом із партнерами працюють над наданням Україні цього року «десятків» додаткових систем ППО.

«Найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Ці системи ще більше розширять та посилять покриття протиповітряної оборони України», — сказав Байден.

Президент США зазначив, що Америка надає підтримку Україні у партнерстві з членами НАТО та коаліції з більш ніж 50 країн.

Байден також розповів, що США перенаправлять в Україну перехоплювачі, які були заплановані для постачання в інші країни, щоб вони були доставлені в Україну, «надаючи Україні сотні додаткових перехоплювачів протиповітряної оборони протягом наступного року».

«Україна може і повинна зупинити Путіна», — заявив Байден у своїй промові.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про те, на що очікувати в Україні від ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.