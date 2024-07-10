Батальон из бывших заключенных сформировали в Украине

В Украине сформировали батальон из бывших заключенных. Фото: 24 ОМБр имени короля Данила

В Украине сформировали батальон «Характерники», состоящий из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщили в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

«Новобранцы нашей бригады воспользовались возможностью получить второй шанс и присоединиться к выполнению священного долга в большой войне за Независимость. Отметим, что среди них очень много патриотов, которые неоднократно изъявляли желание защищать Родину. Есть немало людей с боевым опытом», — говорится в сообщении 24 ОМБр.

Отмечается, что они уже приняли Военную присягу на верность украинскому народу и произнесли молитву украинского националиста.

В ближайшее время «Характерники» начнут выполнять боевые задания и покажут себя на поле битвы.

Напомним,18 мая вступил в силу закон Украины о мобилизации. Это означает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные. В частности, предоставить актуальные номер телефона, e-mail и адрес проживания.